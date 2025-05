PSG : Un clash éclate, Daniel Riolo balance sur la famille d’un joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi soir, après la victoire contre Arsenal (2-1), Daniel Riolo a tenu à partager son affection pour Marquinhos, qui pourrait soulever la première Ligue des champions de l’histoire du PSG le 31 mai prochain. Le journaliste de RMC n’a pas pour autant oublier son clash avec le frère du défenseur parisien.

Après la victoire du PSG contre Arsenal (2-1), permettant à la bande à Luis Enrique de rejoindre l’Inter en finale de la Ligue des champions, Daniel Riolo a salué le parcours de Marquinhos, arrivé à l’été 2013. « Il ne peut pas y avoir un supporter du PSG qui peut dire 'ce n'est pas un gars que j'ai maudit ou insulté’. Mais c'est le gars aujourd'hui pour qui je vais avoir beaucoup d'affection et ça va me faire plaisir (s'il gagne, NDLR) parce qu'il a tellement morflé, a confié le journaliste de RMC. Ce soir, j'ai beaucoup d'affection et Dieu sait qu'il m'a mis en colère. Je ne l'ai pas supporté à une époque, il incarnait la 'lose' internationale. Mais lui, s'il gagne à Munich, je ne sais pas s'il s'en remet après tout ce qu'il a souffert ».

Le clash entre Riolo et le frère de Marquinhos

Une belle déclaration à l’égard du capitaine du PSG, et ce alors que des tensions avaient éclaté l’année dernière entre Daniel Riolo et le clan Marquinhos. « Je crois que son frère (ndlr à Marquinhos) m'a insulté sur Insta. Je ne me souviens pas après quel match, l'histoire qu'il se chie dessus. Lui il traîne une belle looserie », a lâché le journaliste mercredi soir dans l’After Foot. Effectivement, Luan Aoás Corrêa n’avait pas mâché ses mots sur Instagram au moment d’interpeller Daniel Riolo, tenant un discours sévère à l’égard du capitaine parisien. « Il y a un vrai problème Marquinhos en Ligue des champions, avait-il confié après le match entre le PSG et la Real Sociedad (2-0) le 14 février 2023. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Il flippe ! Il a toujours l'air d'être apeuré. L'expérience ? C'est une expérience de lose ! Expliquez-moi son niveau, vous trouvez qu'il est rayonnant, qu'il fait capitaine ? Tu le trouves bon, rassurant ? Il traine un passif qui est lourd, je l'aime bien mais… »

« On verra qui va se chier dessus… »

Une déclaration qui n’avait pas échappé au frère de Marquinhos, écrivant sur Instagram : « Si tu es un homme, dis-moi tout ce que tu as dit aujourd'hui en face. On verra qui va se chier dessus… J'espère que l'on va se rencontrer rapidement. ». Interrogé quelques mois plus tard par DiversGens, Daniel Riolo avait donné la suite de l’histoire : « Sur Insta , il est venu me pourrir. Le mec, peut-être, il s’attendait à ce que je ne réponde pas. Je l’ai envoyé se faire foutre. Je lui ai : « tu te rends compte ce que t’es en train de me dire ? Va te faire foutre. Qu’est-ce que tu me parles comme ça, ça ne va pas ? ». Après, il a arrêté ».