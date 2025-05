PSG : Le Qatar annonce une «magnifique» nouvelle !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Alors que son équipe a déjà remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions, Nasser Al-Khelaïfi s'est réjoui d'avoir l'opportunité de remporter deux autres compétitions cette saison : la C1 et la Coupe de France.

En 2011, le PSG est entré dans une autre dimension. En effet, QSI a racheté le club de la capitale pour que ses supporters puissent « rêver plus grand ». Et le 31 mai, le PSG a l'occasion d'entrer dans l'histoire. Qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, l'écurie rouge et bleu a une chance de remporter la compétition pour la première fois de son histoire, et ce, à l'Allianz Arena de Munich. Alors que le PSG a également une finale de Coupe de France à jouer, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé.

«on a écrit l’histoire de la Ligue des Champions»

« C’est une soirée dans la grande histoire du Paris Saint-Germain. Les joueurs, le coach, le staff, les supporters, le directeur sportif, tout le monde a travaillé pour ça, pour écrire cette histoire. On a gagné nos deux matches en demi-finale, si vous m’aviez dit ça après nos trois premiers matches cette saison, on aurait dit que ce n’est pas possible. On était peut-être pas qualifié pour les play-off… Et maintenant, on est là. Mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, mon staff, mon coach. J’ai senti quelque chose de spécial cette saison, l’esprit de l’équipe, sur le terrain, à l’extérieur, tout le monde se bat pour les autres, tout le monde se bat pour le maillot, tout le monde est fier de l’équipe. Et avec les supporters, ils ont été magnifiques », s'est réjoui Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

«On a encore deux finales»

Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi - le boss du PSG - en a rajouté une couche : « Rien que de parler de Munich, j’ai des frissons. Ça a été très très dur d’arriver jusqu’à Munich. Ce n’est pas facile honnêtement. Les joueurs se sont battus, le coach a fait beaucoup de choses. Aujourd’hui, on a un grand Paris Saint-Germain. J’ai dit aux joueurs qu’on était fier d’eux, vraiment. Car en plus, on est la plus jeune équipe à arriver en finale de la C1, je pense. On a créé quelque chose, on a écrit l’histoire de la Ligue des Champions. Mais je veux dire quelque chose, on a encore un match très important. On célèbre aujourd’hui (mercredi), mais on a encore deux finales, celle en Coupe de France et celle en Ligue des Champions. Ça va être magnifique ». Déjà sacré en Ligue 1 et au Trophée des Champions, le PSG a la possibilité de réaliser un incroyable triplé avec la Ligue des Champions et la Coupe de France.