PSG : Un champion du Monde tacle Dembélé

Si l’équipe de France s’est imposée sans trop de difficulté jeudi dernier lors de la réception de l’Irlande (2-0), Bixente Lizarazu n’a pas totalement apprécié la performance d’Ousmane Dembélé. S’il reconnaît ses qualités de dribbleur capable de créer des différences, le champion du monde 1998 aimerait que le joueur du PSG soit plus efficace dans la finition.

Avant d’affronter l’Allemagne mardi en match amical, l’équipe de France a disposé de l’Irlande jeudi dernier (2-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Une rencontre globalement maîtrisée par les Bleus , emmenés par un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé. Bixente Lizarazu, qui était au commentaire de cette rencontre, a jugé la performance du dernier nommé dans l’émission Téléfoot ce dimanche.

« Il faut qu’il travaille spécifiquement devant le but »

Le champion du monde 1998 estime qu’Ousmane Dembélé a de gros progrès à faire dans la finition. « Je reste sur ma faim sur le côté droit. Offensivement, Ousmane Dembélé a des jambes de feu et est capable d’éliminer n’importe qui, par sa vitesse et sa capacité de dribble. Mais sur sa finition, il doit mieux faire. Il doit progresser. Il faut qu’il travaille spécifiquement devant le but. Et ensuite je trouve qu’il insiste beaucoup trop sur l’intérieur du jeu alors que très souvent, c’est sur l’extérieur où il arrive à faire des différences », a déclaré Bixente Lizarazu.

« Je vais tout faire pour avoir cette efficacité »