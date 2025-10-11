PSG : Un champion du monde contacté, il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un temps annoncé sur le départ compte tenu de sa saison en dents de scie, Lucas Hernandez est finalement resté au PSG. Et pourtant, le champion du monde 2018 assure qu'il a été contacté par d'autres clubs pour son transfert. Mais il a préféré poursuivre sa carrière à Paris.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Lucas Hernandez aurait pu partir cet été. Doublure de Nuno Mendes, le Champion du monde 2018 joue un rôle secondaire à Paris, et il reconnaît avoir été contacté durant l'été.

Lucas Hernandez a vécu un été mouvementé « Bien sur qu'il y a eu des touches, mais comme je l'ai dit à mes agents et à moi aussi, j'ai un grand défi au PSG. On a fait une saison extraordinaire, il me reste encore trois ans de contrat, mais je ne pouvais pas changer de club cet été en laissant le PSG sans jouer ou en étant un acteur secondaire », confie-t-il dans une interview accordée au Média Carré.