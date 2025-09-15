PSG : Un ancien de l'OM crie au scandale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le PSG a remporté son 4ème match de la saison en Ligue 1 sur 4 face au RC Lens au terme d'une rencontre rendue un peu difficile. Malgré le doublé de Bradley Barcola, les hommes de Luis Enrique auraient peut-être pu être rejoints au score en première mi-temps. Florian Thauvin pense qu'un penalty aurait dû lui être accordé.

Nouvelle recrue du RC Lens cet été, Florian Thauvin a fait son retour en Ligue 1. Le Français, qui a porté le maillot de l'OM durant huit saisons, avait à cœur de briller pour affronter le PSG ce dimanche. En première mi-temps, il aurait pu obtenir un penalty après une faute de Lucas Hernandez sur lui.

« C'est clair et net, il y avait penalty » Victime d'une faute de Lucas Hernandez, Florian Thauvin est revenu sur cette faute litigieuse après la rencontre. L'ancien joueur de l'OM n'était pas content du résultat. « Je n'ai pas revu les images, mais ce que je ressens sur le moment, c'est qu'il y a penalty, c'est clair et net, parce que je suis ceinturé, je suis passé, et après, il m'attrape. Monsieur Pignard et ses assistants sont de très bons arbitres. L'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, mais je pense que sur ce coup-là, j'aurais mérité d'avoir le penalty » glisse-t-il au micro de beIN Sports.