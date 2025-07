PSG : Trois transferts annoncés en direct ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a révélé quelques informations exclusives sur le mercato à venir de son ancien club. Si des renforts sont attendus, la priorité pourrait aussi être de réduire l’effectif. Selon lui, trois joueurs pourraient quitter le PSG en cas d’offres satisfaisantes cet été, notamment un attaquant.

En mai dernier, lors d'une conférence de presse, Luis Enrique avait clairement annoncé les deux grands chantiers du mercato. « On a encore une marge de progression en défense et en attaque. Avec les renforts prévus cet été, il y aura des changements tactiques et l’équipe sera sans doute plus équilibrée » avait annoncé l'entraîneur du PSG.