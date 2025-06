PSG : Luis Enrique choisit une autre équipe !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la rencontre face à l'Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique a surpris en affirmant que son expérience la plus enrichissante n'était pas avec le Paris SG ou le FC Barcelone de Lionel Messi, mais avec l’équipe réserve du club culé.

« C'est avec le Barça B que je me suis senti le mieux »

« Comme vous ne connaissez pas mon histoire, la meilleure équipe que j'ai entraînée, ou du moins celle avec qui j'ai pris le plus de plaisir, c'est le Barça B, a confié Luis Enrique, rapporté par CulturePSG. J'ai entraîné trois ans le Barça B. C'est la première équipe que j'ai entraînée. C'est avec elle que je me suis senti le mieux, avec laquelle j'ai le plus appris et pu me développer en tant qu'entraîneur sans avoir encore d'expérience à l'époque. Vous ne connaissez pas cette équipe, mais elle jouait aussi très bien au football. »