L’énorme jackpot pour le PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison historique du PSG se poursuit ! Vainqueur de la Ligue des champions, le club de la capitale pourrait bien afficher des revenus record, et ce n'est pas terminé. En effet, les Parisiens sont toujours en lice à la Coupe du monde des clubs et leur parcours a déjà rapporté 50M€. Un total qui pourrait encore grimper dans les prochains jours.

... et peut espérer 115M€ !

Et ce n'est peut-être pas terminé. Logiquement, plus le PSG avancera dans la compétition, plus le montant total de ses gains grossira. Ainsi, une victoire face au Bayern Munich samedi offrirait 19,5M€ de plus aux Parisiens tandis qu'une place en finale garantit 28M€. Enfin, la dotation pour une victoire finale est estimée à 37M€. Au total, le PSG peut donc espérer gagner 115M€ si jamais les hommes de Luis Enrique soulève le trophée le 13 juillet prochain à New York. Un pactole impressionnant qui s'ajoutera au 144M€ déjà glanés grâce à la victoire finale en Ligue des champions. Les finances du PSG se portent donc à merveille.