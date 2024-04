PSG : Très bonne nouvelle avant le choc

Benjamin Labrousse

Sacré champion de France ce dimanche, le PSG aborde désormais sa double confrontation face au Borussia Dortmund avec sérénité. Mercredi soir, les Parisiens se rendent sur la pelouse du Signal Iduna Park (21h) à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligues des Champions. D’ailleurs, aucun pépin physique ne serait à signaler côté parisien.

L’heure est venue pour le PSG. Malgré leur match nul face au Havre (3-3) samedi, les Parisiens ont été sacrés champion de France ce dimanche, pour la 12ème fois de leur histoire. Désormais, les hommes de Luis Enrique sont focalisés sur le choc face au Borussia Dortmund mercredi, pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions.

Luis Enrique va refaire le coup contre Dortmund

Selon les dernières informations divulguées par le Parisien ce lundi, Luis Enrique devrait aligner la même composition en Allemagne que lors du quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4) le 16 avril. Après avoir accordé une journée de repos à ses joueurs ce dimanche, l’entraîneur du PSG et les siens étaient de retour au Campus PSG ce lundi matin pour la dernière séance d’entraînement avant le déplacement à Dortmund.

Aucune blessure à signaler du côté du PSG