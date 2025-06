PSG - Transfert de Mbappé : Le coup de fil de Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le transfert de Kylian Mbappé qui avait décidé de quitter le PSG il y a un an, Luis Enrique avait un plan bien précis en tête qui a permis au club de la capitale de briller en Ligue des Champions. Et Ivan Rakitic, qui avait été entraîné par le coach espagnol au FC Barcelone, se livre sur ses méthodes et évoque notamment le coup de fil d'Enrique qui avait tout changé à l'époque pour sa carrière.

Kylian Mbappé avait repoussé en boucle les offres de prolongations ce contrat formulées par le PSG la saison dernière avant de partir libre en direction du Real Madrid. Le projet QSI a donc connu un tournant décisif, mais de son côté, Luis Enrique a toujours eu foi en ses choix et a finalement réussi à bâtir une équipe plus collective et qui a permis au PSG de remporter la première Ligue des Champions de son histoire cette saison.

« Mbappé est parti, il avait un plan très clair » Interrogé par Flashscore, Ivan Rakitic se livre sur la méthode Luis Enrique au PSG et évoque le coup de fil qui l'avait convaincu en 2014, lorsqu'il rejoignait le coach espagnol au FC Barcelone : « Même si Mbappé est parti, il avait un plan très clair au départ. Quand j'ai reçu son premier appel, avant de signer à Barcelone, j'ai demandé à pouvoir lui parler et il m'a tout expliqué très clairement dès le premier appel. C'est un entraîneur qui, avant de faire le premier pas, a déjà préparé le second », indique l'ancien milieu de terrain croate.