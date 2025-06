«C’est difficile» : Une star du PSG est à bout !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche à 21h au Rose Bowl de Pasadena, le PSG fera son entrée dans la Coupe du monde des clubs face à l’Atlético de Madrid. Une nouvelle compétition qui vient conclure une saison déjà longue et éprouvante, notamment pour l'international portugais qu’est Vitinha. Ce dernier a avoué que la fatigue se faisait ressentir et a regretté un calendrier surchargé.

« On essaie de combattre la fatigue »

Vitinha poursuit : « C'est une compétition qu'on veut gagner. On a tout gagné, si on peut ajouter ce titre à cette saison déjà historique, ce serait encore plus incroyable. C'est difficile après une telle saison, après de nombreux matches, après des voyages, en sélection et en club, pour nous comme pour les autres clubs. On essaie de combattre la fatigue. On essaie de compenser avec la joie et la hâte de jouer une nouvelle compétition, d'être dans un autre pays, ici aux États-Unis. »