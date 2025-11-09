PSG - Transfert à 18M€ : C’est le bonheur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé 18M€ à l'été 2019 pour recruter Pablo Sarabia en provenance du FC Séville alors que le milieu offensif espagnol sortait d'une grosse saison en Liga. Et Sarabia, qui aura au total passé quatre ans au sein du club de la capitale, raconte tout le bonheur qu'il y a vécu.

Constamment barré par une concurrence XXL (Mbappé, Neymar, Di Maria, Draxler...) durant son passage au PSG entre 2019 et 2023, Pablo Sarabia n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable du club de la capitale. Mais le milieu offensif espagnol, qui évolue désormais au Qatar (Al-Arabi) à 33 ans, ne regrette pas pour autant son passage au PSG et confie son bonheur d'avoir porté ces couleurs dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« J’étais très heureux là-bas » « J’étais très heureux là-bas, je suis content de mes moments là-bas parce que j’ai joué avec beaucoup de joueurs qui sont très importants dans le monde de football. J’ai beaucoup d’amis là-bas. Les supporters sont incroyables. J’ai passé de bons moments avec ma femme et ma mère. Tout le monde là-bas », confie Pablo Sarabia, qui était arrivé au PSG en provenance du FC Séville à l'été 2019.