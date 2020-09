Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 septembre 2020 à 16h45 par H.K.

Testé positif au Covid-19 il y a douze jours, Kylian Mbappé était incertain pour le déplacement à Nice de ce dimanche. Cependant, Thomas Tuchel a tenu à donner des nouvelles de l’international français, et ces dernières semblent rassurantes…

Kylian Mbappé était incertain pour la prochaine rencontre du PSG en Ligue 1. Opposé à l’OGC Nice ce dimanche à 13h, le groupe parisien aurait pu être contraint de se passer de l’international français, testé positif au Covid-19 il y a de cela douze jours. Cependant, Thomas Tuchel a aujourd’hui tenu à donner des nouvelles de son attaquant, et ce dernier pourrait bien être de retour dans l’équipe parisienne…

« Pour Kylian, le doc a dit OK »