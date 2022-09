Foot - PSG

PSG : Henry tranche clairement entre Mbappé et Haaland

Publié le 8 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland ont encore impressionné mardi soir en Ligue des champions, les deux attaquants continuent de se livrer un magnifique duel à distance. Mais pour Thierry Henry, le joueur du PSG est encore un peu au dessus grâce à sa polyvalence dans le jeu.

Alors que le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a rythmé le football pendant plus de dix ans, la relève est déjà là. En effet, Kylian Mbappé et Erling Haaland semblent également partis pour affoler les statistiques tant ils sont précoces en terme de buts. Mardi soir, les deux ont d'ailleurs inscrit un doublé lors de la victoire du PSG contre la Juventus (2-0) et celle de Manchester City à Séville (4-0). Néanmoins, Thierry Henry a toujours une petite préférence.

«Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote»

« Mbappé peut créer et finir. Haaland ne crée pas, il finit. Mbappé peut jouer à droite et à gauche. Il peut jouer dans l’axe. Haaland ne peut jouer que dans l’axe. C'est un joueur magnifique et avec lui, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Pour l'instant, Mbappé a toujours mon vote », lance le Champion du monde 1998 au micro de CBS Sports .

📊 Kylian Mbappé est devenu face à la Juventus le plus jeune joueur à marquer 35 buts en Ligue des ChampionsUn nouveau record de précocité juste devant Messi, et loin devant Ronaldo 👇#PSGJUV | #UCL pic.twitter.com/IGUk5lEU1i — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 7, 2022

Mbappé et Haaland affolent les compteurs

Quoi qu'il en soit, les deux jeunes attaquants sont déjà en train de battre plusieurs records de précocité et leur temps de passage sont très impressionnants. Par exemple, grâce à son doublé mardi, Kylian Mbappé est devenu, à 23 ans et 8 mois, le plus jeune joueur à atteindre la barre de 35 buts en Ligue des champions, juste devant Lionel Messi (23 ans et 10 mois) mais très loin devant Cristiano Ronaldo (27 ans et 2 mois).

🤯 Nombre de matchs pour atteindre 25 buts en Ligue des champions :Cristiano Ronaldo : 63Lionel Messi : 42Erling Haaland : 20 pic.twitter.com/OOgdgbCMdf — RMC Sport (@RMCsport) September 6, 2022

De son côté, avec ses deux buts contre le Séville FC, Erling Haaland présente également des statistiques assez surréalistes. En effet, l'attaquant norvégien est devenu le plus précoce de l'histoire de la Ligue des champions à atteindre les 25 buts. Et pour cause, il ne lui a fallu que... 20 matches pour y parvenir ! A titre de comparaison, Lionel Messi avait du attendre son 42e match tandis que Cristiano Ronaldo avait quant à lui du patienter 63 rencontres avant d'atteindre la barre des 25 buts.