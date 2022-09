Foot - PSG

Après sa performance XXL, Mbappé lâche une confidence sur Galtier

Publié le 7 septembre 2022 à 16h15 par Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG s’est imposé face à la Juventus pour son entrée en lice en Ligue des champions (2-1). Double buteur, Kylian Mbappé a réalisé une grande partie même si le score aurait pu être plus sévère. Et après la rencontre, l’international tricolore a expliqué le nouveau rôle qu’il a dans le onze du PSG depuis l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien.

Après avoir parfaitement entamé sa saison en Ligue 1, le PSG a très bien géré son entrée en lice en Ligue des champions. Ce mardi soir, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés face à la Juventus (2-1) grâce à deux buts de Kylian Mbappé. Si le score aurait pu être plus grave en faveur des Parisiens, la Vieille Dame , poussive en fin de match, aurait également pu revenir au score. Après la rencontre, Kylian Mbappé n’a alors pas manqué de souligner les lacunes du PSG.

Mbappé souligne les lacunes du PSG...

« Nous devons vraiment plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, d’accentuer nos temps forts. Il faudrait essayer de ne pas avoir un bloc trop large pour ne pas bloquer au maximum les angles de passes et courir le moins possible. Défensivement aussi, nous devons limiter la portée de nos temps faibles, en n’étant pas trop bas notamment. Nos adversaires ne doivent pas sentir que nous sommes en danger » a-t-il confié au micro de Canal + .

... et explique son nouveau rôle sous Galtier