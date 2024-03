PSG : Thierry Henry répond à Mbappé pour son rêve

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé espère activement pouvoir disputer les Jeux olympiques après l’Euro en juillet prochain. Mais alors que la star du PSG s’apprête à s’engager en faveur du Real Madrid, difficile d’imaginer le club madrilène lui laisser cette opportunité. Ce jeudi, Thierry Henry a d’ailleurs évoqué la possible non-participation de Mbappé aux JO.

L’été s’annonce intense pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain, et devrait sauf énorme surprise, s’engager en faveur du Real Madrid. Mais d’un point de vue international, le Bondynois va également être sur tous les fronts avec une participation à l’Euro avec l’équipe de France, puis potentiellement enchaîner avec les Jeux olympiques.

« Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques »

Début janvier, Kylian Mbappé affirmait d’ailleurs que représenter l’équipe de France aux JO 2024 était l’un de ses rêves. « J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier » , déclarait ainsi la star du PSG dans l’émission Tout le sport . Cependant, la participation de Mbappé aux Jeux olympiques pourrait finalement être compromise selon l’Equipe …

« La décision vient du club, quoi qu’il arrive »