PSG : Surprise pour Zaïre-Emery, Deschamps déballe tout

Benjamin Labrousse

Lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps a décidé de convoquer le prodige du PSG Warren Zaïre-Emery. Titulaire face à Gibraltar le 14 novembre dernier, le joueur de 17 ans a été victime d’une grosse entorse de la cheville. Mais les Bleus possèdent désormais un talent brut, comme le sélectionneur français l’a une nouvelle fois affirmé.

Le PSG et l’équipe de France peuvent jubiler. Après avoir éclaté au grand jour sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a pris de l’ampleur depuis le début de cet exercice 2023-2024. Avec Luis Enrique, le natif de Montreuil s’est rapidement imposé comme l’une des pierres angulaires du système de l’Espagnol. Alors qu’en octobre dernier, son nom revenait avec insistance concernant une convocation en équipe de France, Didier Deschamps avait décidé de se passer du joyau parisien.

Ascension fulgurante pour Zaïre-Emery

Toutefois, le sélectionneur des Bleus est rapidement passé à l’acte. En novembre dernier, Warren Zaïre-Emery était appelé en équipe de France, et a même connu sa première sélection le 14 novembre face à Gibraltar. Titulaire et numéro 8 dans le dos, le prodige du PSG a inscrit son premier but avec les Bleus, tout en recevant un gros tacle au niveau de la cheville. S’il est désormais de retour avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois reçu les éloges de Didier Deschamps.

« Warren allait venir tôt ou tard »