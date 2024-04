PSG : Surprise, Luis Enrique imite Deschamps dans ce dossier sensible

Hugo Chirossel

Dernièrement, la préparation des séances de tirs au but a fait débat. Un exercice que Didier Deschamps a avoué ne pas travailler, lui qui a récemment critiqué le directeur technique national de la FFF, Hubert Fournier, qui l’avait incité à mieux les préparer. Et visiblement, Luis Enrique a la même approche que le sélectionneur de l’équipe de France.

Didier Deschamps n’a pas vraiment apprécié la sortie d’Hubert Fournier. Sur les ondes de RMC , le directeur technique national (DTN) de la FFF avait incité le sélectionneur de l’équipe de France à travailler de manière plus poussée les séances de tirs au but. Un exercice dans lequel les Bleus ont souvent été défaillants, que ce soit en huitièmes de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.), ou en finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine (3-3, 2-4 aux t.a.b.).

« Ma position c'est que ça ne se travaille pas »

« Ma position c'est que ça ne se travaille pas. On a pu avoir des joueurs qui puissent tirer des pénalties. Je suis convaincu que c'est impossible de recréer la même condition d'un point de vue psychologique et athlétique à l'entraînement qu'en match, avec des prolongations à 120 voire 143 minutes pour nous au mondial. Je trouve la sortie du DTN (Hubert Fournier, NDLR) irrespectueuse, par rapport à tous les entraîneurs, qui préparent les séances de tirs-au-but et quand on voit les études, il y a des exemples et des contre-exemples. Et ça concerne les féminines, qui l'ont travaillé, mais ça n'a pas mené à un succès pour elles en quarts », avait répondu Didier Deschamps en conférence de presse lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.

Luis Enrique a la même position que Deschamps sur les tirs au but