PSG : Surprise, il lance un défi fou à Kylian Mbappé

Benjamin Labrousse

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde et ce depuis plusieurs années, Kylian Mbappé peut compter sur sa grosse pointe de vitesse pour faire la différence. S’il a une nouvelle fois démontré ses qualités athlétiques face à la Real Sociedad mardi, le Français du PSG a reçu une surprenante invitation à ce sujet sur les réseaux sociaux. Explication.

Kylian Mbappé a répondu présent. L’attaquant du PSG a été décisif face à la Real Sociedad mardi soir, avec un doublé inscrit face aux Basques afin de permettre au club parisien de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions (1-4 au cumul des deux rencontres). Revenu à un poste d’ailier gauche auquel il n’était plus assigné depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé s’est attelé à provoquer les défenseurs adversaires par l’intermédiaire de fulgurances dont le numéro 7 du PSG a le secret. Surtout, le Bondynois a fait parler sa science de l’appel en profondeur sur son deuxième but…

La vitesse de Mbappé fait jaser

Bien lancé par Kang-In Lee, Kylian Mbappé a déposé la défense de la Real Sociedad en filant droit au but. La pointe de vitesse de l’attaquant du PSG a d’ailleurs fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. En effet, un post de la BBC affirmait que Mbappé, avec sa vitesse enregistrée ce mardi soir, pourrait terminer le 100mètres en 10.9 secondes, soit seulement une de plus que le champion Usain Bolt. Une donnée qui a rapidement été contestée car la vitesse de la star du PSG a été enregistrée en pleine course, tandis qu’un athlète démarre sa course à l’arrêt et dispose donc d’une vitesse progressive…

I ran it at 10.61(even slow for heat times) track speed is different. @KMbappe let’s race and put this to a test ?? https://t.co/VCORxu2El6 — Madosh Tambwe (@madoshtambwe) March 6, 2024

Kylian Mbappé défié par un joueur de l’UBB !