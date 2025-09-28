PSG : Surprise en public, Dembélé hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du PSG, Ousmane Dembélé a reçu lundi soir le Ballon d'Or 2025 pour l'ensemble de son œuvre. Une folle soirée pour l'attaquant français qui était forcément très soutenu à Paris. Il admet avoir été surpris par l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée pour la soirée.

Jamais nommé pour le Ballon d'Or avant cette année, Ousmane Dembélé a été récompensé à la suite de sa folle saison avec le PSG. L'attaquant français a été largement plébiscité et il a vécu une soirée de rêve. Au Théâtre du Châtelet, il était bien sûr très soutenu.

Dembélé choqué par le soutien reçu Interrogé par PSG TV sur sa préparation pour cet événement exceptionnel, Ousmane Dembélé se souvient d'un accueil très chaleureux sur les lieux de la cérémonie. « C’était magnifique ! J'ai commencé la journée en venant ici, au Campus PSG, où j'ai réalisé un entraînement jusqu'à 15h, puis je suis parti me préparer pour l'événement. C'était une très belle soirée. Quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement que des supporters du Paris Saint-Germain donc, dès la sortie de la voiture, c'était incroyable. Ils faisaient énormément de bruit ! Ensuite, c'était magnifique de vivre tout ça avec toutes les personnes du Club qui étaient là et avec ma famille » déclare-t-il.