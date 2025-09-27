L'énorme coup de poker du PSG !

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et de Marquinhos, tous blessés, Luis Enrique a décidé de ménager Fabian Ruiz, qui a eu une alerte physique. Malgré toutes ces absences, le coach du PSG a laissé Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Willian Pacho sur le banc au coup d'envoi.
Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Marquinhos, tous blessés. De surcroit, l'entraineur du PSG a décidé de ménager Fabian Ruiz, qui a eu une alerte physique.
PSG-AJA : Luis Enrique privé de cinq joueurs majeurs
Déjà privé de cinq joueurs de son XI type, Luis Enrique a fait des choix surprenants pour la réception de l'AJ Auxerre. En effet, le technicien du PSG n'a pas titularisé Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Willian Pacho. Quatre joueurs qui sont habitués à démarrer les matchs sous sa houlette.
PSG-AJA : Hakimi, Barcola, Mendes et Pacho sur le banc
Pour remplacer tous les absents au coup d'envoi, Luis Enrique a décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery (19 ans), positionné en tant que latéral droit, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et à Gonçalo Ramos.