L'énorme coup de poker du PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et de Marquinhos, tous blessés, Luis Enrique a décidé de ménager Fabian Ruiz, qui a eu une alerte physique. Malgré toutes ces absences, le coach du PSG a laissé Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Willian Pacho sur le banc au coup d'envoi.

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Marquinhos, tous blessés. De surcroit, l'entraineur du PSG a décidé de ménager Fabian Ruiz, qui a eu une alerte physique.

PSG-AJA : Luis Enrique privé de cinq joueurs majeurs Déjà privé de cinq joueurs de son XI type, Luis Enrique a fait des choix surprenants pour la réception de l'AJ Auxerre. En effet, le technicien du PSG n'a pas titularisé Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Willian Pacho. Quatre joueurs qui sont habitués à démarrer les matchs sous sa houlette.