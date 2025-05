PSG : Son «héros» le valide, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’une belle équipe de Strasbourg (2-1). A l’issue de la rencontre, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard de son homologue strasbourgeois Liam Rosenior. En conférence de presse, le jeune coach anglais s’est dit très touché des mots de l’entraîneur parisien à son égard.

Déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, le PSG est concentré sur sa fin de saison européenne. Ainsi, c’est un onze Parisien très remanié qui s’est présenté face à Strasbourg ce samedi après-midi. Battu, le club de la capitale a néanmoins proposé une belle prestation, et a butté sur un grand Dorde Petrovic. De l’autre côté, Strasbourg a réalisé un grand match, de quoi recevoir de beaux compliments de la part de Luis Enrique.

« Je dois dire que c’est une équipe qui joue très bien au football »

« Strasbourg m’a beaucoup plu. Je dois dire que c’est une équipe qui joue très bien au football et qui, par certains aspects, peut être comparée au Paris Saint-Germain en ce sens qu’elle est en mouvement permanent, qu’elle joue sur la mobilité et qu’elle le fait bien, avec des joueurs très forts physiquement, jeunes et techniquement plutôt doués. Je trouve que c’est une équipe très intéressante, très agréable à regarder, divertissante pour le spectateur. Elle lutte pour une place en Ligue des champions, c’est l’une des surprises du championnat. C’est pour cela que je pense qu’ils travaillent très bien et que c’est une équipe difficile à affronter », a confié le coach du PSG en conférence d’après-match.

Rosenior sur Luis Enrique : « Un entraîneur exceptionnel »

Des mots qui ont touché Liam Rosenior. « C’est un immense compliment venant d’un entraîneur exceptionnel. Je pense qu’il a eu une carrière incroyable, d’abord comme joueur — il était l’un de mes héros quand j’étais jeune — puis comme coach. Il a acquis une expérience extraordinaire. Alors recevoir de tels éloges, ça me touche beaucoup. Ça signifie énormément pour moi. »