PSG - Signature de Mbappé : L’énorme boulette du Qatar !

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement il y a tout juste un an. D'après Pierre Ménès, la star de 26 ans a fait deux années de trop à Paris. En d'autres termes, Kylian Mbappé n'aurait jamais dû prolonger en mai 2022.

Etincelant sous les couleurs de l' AS Monaco , Kylian Mbappé a tapé dans l'œil du PSG et du Real Madrid . Lors de l'été 2017, l'international français a préféré migrer vers Paris , plutôt que de tenter une aventure en Espagne . En effet, Kylian Mbappé a rejoint le PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. La clause à 180M€ du joueur ayant été levée par Nasser Al-Khelaïfi.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG , Kylian Mbappé a accepté de rempiler le 21 mai de cette année-là, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option. Après avoir refusé d'activer la clause pour prolonger jusqu'en 2025, l'attaquant de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 1er juillet 2024. D'après Pierre Ménès , le Qatar a fait une erreur en prolongeant Kylian Mbappé . A en croire le journaliste français, les hautes sphères du PSG auraient dû laisser leur ancien numéro 7 partir il y a trois ans.

«Mbappé a fait deux ans de trop au PSG»

« Je pense sincèrement que Mbappé a fait deux ans de trop au PSG. Il était capital, dans des proportions que je ne m’explique pas d’ailleurs, pour les Qataris que Mbappé soit au PSG au moment où la Coupe du Monde avait lieu au Qatar. Je pense qu’il a fait deux ans de trop. Sept ans dans un club aujourd’hui, c’est très long, surtout qu’il est arrivé à 18 ans. Ça s’est très mal fini, ça se termine encore plus mal, parce qu’il y a pas mal d’actions en justice intentées par Mbappé contre le PSG. Il réclame ce qu’on lui doit, ce que je trouve parfaitement logique. Et il porte plainte pour harcèlement moral, ce qui ne me surprend pas non plus », a jugé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.