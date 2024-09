PSG : «Si je gagnais son salaire...», Kombouaré répond à Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement, la chaîne espagnole Movistar + diffuse certains extraits d’un documentaire sur Luis Enrique et sa première saison au PSG. Dans l’un de ces derniers, l’Espagnol affirmait que s’il pouvait baisser son salaire afin de ne plus s’adresser aux médias, il le ferait. Ce vendredi, le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré a réagi à ce sujet.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a imposé ses méthodes dans la capitale. Doté d’un caractère bien trempé, l’Espagnol a la réputation de ne pas disposer de rapports toujours cordiaux avec les médias. Une tendance confirmée par le principal intéressé, qui à l’occasion d’un extrait du documentaire réalisé par Movistar + sur sa personne, a déclaré ceci : « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25% pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais ».

« Si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe »

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a de nouveau été interrogé à ce sujet. Le coach du PSG a clairement maintenu sa position : « Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conférence de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club, tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs », confiait l’Asturien.

« Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers ! »

Cette déclaration n’a pas tardé à devenir virale. Présent face aux médias ce vendredi, le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré a été invité à réagir à ce sujet. « Si je gagnais son salaire, oui. (…) Est-ce que c’est une bonne réponse ? Si je gagne son salaire, je donne même les deux tiers ! Vous connaissez les montants ? C’est ce qu’il a dit vraiment ? Il a dit ça de façon sérieuse ? Voilà, j’ai répondu », a répondu le Kanak avec le sourire.