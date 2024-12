PSG : Sans Mbappé, un gros problème fait son apparition !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid cet été, Luis Enrique affirmait que son équipe serait plus forte sans le numéro 7. Si le début de saison aura donné raison à l’Espagnol, le PSG connaît actuellement une grosse crise offensive, de quoi regretter le talent à la finition de l’ancien numéro 7 ?

Le PSG n’y arrive plus. Au sortir d’une semaine très compliquée dans laquelle Paris a concédé une nouvelle défaite en Ligue des Champions (face au Bayern Munich, 1-0), ainsi qu’un match nul frustrant à domicile (contre Nantes, 1-1), le club de la capitale avait l’occasion de se rattraper ce vendredi soir avec un déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Mais là encore, le PSG n’a pas réussi à se montrer adroit devant le but, en l’absence d’un certain Kylian Mbappé.

« Je suis convaincu que, peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine »

En mai dernier, alors que le départ du numéro 7 était acté, Luis Enrique affirmait que son PSG serait plus fort sans Mbappé : « C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine ».

Zéro but inscrit, du jamais-vu depuis mars pour Paris

Si dans le contenu, ce PSG version 2024-2025 domine la plupart de ses adversaires, à la finition, les joueurs parisiens connaissent de réelles difficultés. D’ailleurs, contre Auxerre, le PSG a réalisé une prestation inédite, car comme le rapporte le compte @Statsdufoot sur X, il fallait remonter au 1er mars dernier pour voir le club francilien ne pas inscrire le moindre but en Ligue 1. C’était sur la pelouse de l’AS Monaco, avec à la clé, un match nul (0-0)...