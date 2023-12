PSG : Riolo se fait dézinguer après ses attaques !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sèchement taclé par Daniel Riolo après le match nul concédé par le PSG face à Newcastle en Ligue des Champions, Bradley Barcola n'était pas du tout au niveau selon l'éditorialiste de RMC Sport. Et Luis Fernandez, ancienne légende du PSG, a tenu à recadrer Riolo pour ses propos sur Barcola dont il assure la défense.

Entré en jeu à la place de Randal Kolo Muani mardi soir lors du match de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle (1-1), Bradley Barcola n'a pas réussi à faire la différence. Au contraire, l'ancien crack de l'OL a vendangé plusieurs occasions nettes devant le but anglais, et aurait donc pu offrir un meilleur résultat au PSG. Une prestation qui a été sèchement critiquée ensuite par Daniel Riolo sur RMC Sport.

« C'est un petit agneau »

« Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme. parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis », a lâché le chroniqueur de l'After Foot au sujet de Barcola. Et ces propos de Riolo n'ont pas été digérés par Luis Fernandez, ex-entraîneur emblématique du PSG, qui lui a répondu sur beINSPORTS .

Fernandez s'agace pour Barcola