PSG : Riolo dézingue Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les bons résultats d'ensemble du PSG lors des derniers matchs, Daniel Riolo n'est pas du tout emballé par Luis Enrique et le fait savoir. Au-delà des choix tactiques, le chroniqueur se lâche sur le tempérament de l'entraîneur espagnol qu'il ne semble clairement pas supporter.

Nommé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique est encore loin de faire l'unanimité. Alors que certains choix tactiques et notamment son fameux 4-2-4 ont fait grincer des dents plus d'un observateur cette saison, le technicien espagnol a également fait parler de lui pour son tempérament bien trempé, notamment lorsqu'il s'agit de s'expliquer avec les journalistes.

« J’aime pas ces personnages arrogants, prétentieux »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a d'ailleurs taclé Luis Enrique pour son attitude depuis son arrivée au PSG : « Il peut gagner tout ce qu’il a envie. Je dis pas un mauvais entraîneur, il a énormément de qualités, mais Luis Enrique me fatigue. J’aime pas ces personnages arrogants, prétentieux, j’aurais raison jusqu’au bout : ça m’agace. Il a les moyens de mettre une bonne équipe et un bon système parce que jusqu’au bout, il va vouloir nous faire fermer nos bouches avec son 4-2-4. Jusqu’au bout, on verra un PSG en difficulté lorsqu’il sera pressé. Quand Vitinha est là, Vitinha lui sauve les miches parce que sa maîtrise technique fait qu’en matière d’équilibre, Vitinha lui sauve un peu les miches. Je ne comprends pas ce système-là, je ne vois pas ce que ça apporte », estime l'éditorialiste de RMC .

« Son attitude me gave au plus haut point »