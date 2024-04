PSG : Riolo annonce une folie pour la fin de saison !

Thomas Bourseau

Le PSG est en pleine bourre et Bradley Barcola traverse lui aussi une période faste d’un point de vue personnel. En attestent ses deux passes décisives face au FC Barcelone (4-1) et l’OL (4-1). De quoi pousser Daniel Riolo à faire un pari après une moquerie sur les réseaux sociaux.

Bradley Barcola a beaucoup pesé dans les victoires du PSG la semaine dernière. À commencer par le déplacement charnière pour la fin de saison du Paris Saint-Germain à Barcelone sur la pelouse de Montjuic où il a engendré le carton rouge de Ronald Araujo dès la 29ème minute.

Bradley Barcola est en feu, Riolo fait un pari

Mais ce n’est pas tout. Pendant ce quart de finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, Bradley Barcola a délivré la première passe décisive de la rencontre pour les Parisiens à Ousmane Dembélé. Au final, le PSG s’est imposé sur le score de quatre buts à 1 et a validé son billet pour les demi-finales de C1. Face à l’OL, son club formateur, l’ailier qui dispose de la confiance de Luis Enrique a également délivré un ballon de but à Lucas Beraldo (4-1).

Riolo : «Si on gagne la Ligue des champions, je me fais cette coupe»