PSG : Révolution en vue pour la Ligue des Champions ?

C’est une victoire pour beaucoup de supporters. Ce mercredi, l’UEFA a annoncé le retour des tribunes debout dans les compétitions européennes pour la saison 2022-2023. Trois pays sont concernés : la France, l’Angleterre et l’Allemagne. En France, seulement deux des six clubs engagés en Coupe d’Europe sont éligibles à ce test, selon l’association Football Supporters Europe (FSE) : le PSG et Nantes.

🏟️ Did you know that safe standing solutions differ across Europe'This season, UEFA will observe the use of standing facilities in domestic as well as international club competition matches, to assess if and how standing may be reintroduced to our competitions.Full story: ⬇️