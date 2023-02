PSG : Révélation hallucinante, Neymar a failli se battre !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu trois fois de suite, le PSG vit une période très délicate. La semaine dernière, après la défaite à Monaco, Neymar et Luis Campos ont eu une discussion très virulente dans le vestiaire. Certains témoins ont même dû intervenir pour ne pas que les deux hommes n’en viennent aux mains.

« Oui nous avons eu une discussion avec Campos. Cela arrive. Le football, ce n'est pas que l'amour, que l'amitié. Mais il y a le respect. On clarifie la mentalité de chacun. On dialogue et c'est ça le plus importan t ». Présent lundi dernier en conférence de presse, Neymar avait admis qu’il avait eu une discussion avec Luis Campos.

Neymar et Campos se sont expliqués

Ce que n’a pas expliqué l’attaquant du PSG, c’est la teneur de cette conversation. Selon les informations du journal L’Équipe , Neymar était agacé par le timing du coup de gueule de Luis Campos qui a attendu la défaite à Monaco pour s’exprimer.

Des témoins ont dû intervenir

Le ton serait alors monté. Neymar lui aurait reproché son mercato raté et Campos a mis en avant le niveau en baisse du Brésilien. Derrière, certains témoins de la scène ont dû intervenir pour que les deux hommes n’en viennent pas aux mains. Une scène marquante pour le PSG dans une saison qui est en train de prendre une drôle de tournure.