PSG - Retour de Dembélé : Luis Enrique a enfin tranché ?

Axel Cornic

Blessé depuis la fin du mois d’aout, Ousmane Dembélé manque beaucoup au Paris Saint-Germain. Mais le Ballon d’Or 2025 est proche d’un retour, puisqu’il figure dans le groupe parisien pour la rencontre de Ligue des Champions de ce mardi, face au Bayer Leverkusen.

Le début de saison n’est pas fameux pour le PSG, qui a dû faire face à une véritable hécatombe. Et cela n’a pas touché n’importe qui puisque Ousmane Dembélé, la star de l’équipe, est absente depuis un mois et demi à cause d’une blessure à l’ischio-jambier.

Le retour que tout le monde attend Le Ballon d’Or 2025 est tellement central dans le dispositif de Luis Enrique, que son absence a beaucoup peser sur les résultats de l’équipe. Mais l’attente est bientôt terminée, puisque Dembélé est présent dans le groupe de joueurs convoqués pour la rencontre face au Bayer Leverkusen de ce mardi, en Ligue des Champions.