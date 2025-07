PSG - Real Madrid : Enorme frayeur, l'annonce choc !

Ce mercredi soir, le PSG a étrillé le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Alors que les hommes de Luis Enrique terrassent tout le monde depuis quelques mois, Daniel Riolo a affirmé qu'ils provoquaient de la peur chez leurs adversaires. Selon le journaliste français, le Real Madrid a paniqué avant d'affronter le PSG.

«Le PSG déchire à peu près n’importe qui»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a affirmé que le PSG faisait peur à ses adversaires, et même au Real Madrid, qui a remporté la Ligue des Champions 15 fois au total. « Xabi Alonso a du travail, ok très bien, mais le Real reste une bonne équipe avec des bons joueurs. Bons choix, mauvais choix, ils ont pris la danse que tout le monde prend contre le PSG en ce moment. Et il se passe ce que j’ai vu, peut-être moins avec le Bayern, avec beaucoup d’équipes, c’est l’appréhension, presque la peur de jouer contre le PSG. De ne pas savoir comment l'aborder », a lancé le journaliste de RMC Sport avant d'en rajouter une couche.