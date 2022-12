PSG : Quand Kylian Mbappé a choqué Mauricio Pochettino

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a plus grand chose à prouver tant il brille depuis des années au plus haut niveau. Pour autant, la soif d’apprendre du champion du monde tricolore semble être sans limite. De quoi choquer son ex-entraîneur au PSG, à savoir Mauricio Pochettino.

Alors qu’il soufflera bientôt sa 24ème bougie, Kylian Mbappé a déjà une belle carrière derrière lui avec notamment un titre de champion du monde et plusieurs trophées domestiques avec l’AS Monaco et le PSG. Depuis ses débuts, les observateurs et ses entraîneurs prônent sa maturité et sa précocité. Et même en dehors des terrains, il semblerait que le football occupe une grande partie de la vie de Mbappé.

«Kylian aime parler de tactique et comprendre le jeu»

C’est en effet ce qu’il faut tirer de la déclaration de Mauricio Pochettino dans une chronique publiée pour The Athletic cette semaine. « Kylian aime aussi regarder le football et parler de football. Parfois, les joueurs qui ont autant de talent ne s'intéressent pas tellement à la tactique, à l'organisation et à la façon dont les équipes jouent. Ils sont plus concentrés sur les buts ou les actions extraordinaires. Mais Kylian aime parler de tactique et comprendre le jeu ».

«Kylian m'envoyait des messages pour me demander ce que je pensais de telle ou telle situation tactique»