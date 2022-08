Foot - PSG

Poussé par Galtier, Neymar peut entrer dans l’histoire

Publié le 27 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Neymar semble avoir, en ce début de saison, retrouvé toutes ses sensations et s’est montré particulièrement décisif en Ligue 1. En l’espace de trois journées de championnat, le numéro 10 du PSG a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et a étalé son altruisme six fois auprès de ses coéquipiers. L’occasion pour Neymar de tenter de faire mieux que Angel Di Maria et Jérôme Rothen concernant le bilan des passes décisives sur une seule saison de Ligue 1 ? Christophe Galtier y croit.

Avec ses 107 buts, difficile d’imaginer que Neymar pourrait battre le record de réalisations total d’Edinson Cavani avec ses 200 buts sous le maillot du PSG avant la fin de la saison. Cependant, alors qu’il est en feu depuis la reprise du championnat, en attestent ses 5 buts lors des 3 premières sorties du PSG en Ligue 1, Neymar pourrait bien aller chercher un tout autre record bien plus accessible avant que le rideau tombe sur la fin de saison de Ligue 1 en mai prochain.

Neymar très altruiste cette saison…

Au Parc des princes, lors de la réception de Montpellier (5-2) le 13 août dernier, Neymar n’est pas parvenu à délivrer la moindre passe décisive devant les supporters du PSG, mais s’était tout de même distingué par un doublé. Cependant, Neymar semble être plus inspiré sur la route et dans les stades des équipes adverses depuis le coup d’envoi du championnat. En effet, lors du déplacement à Clermont (5-0) pour l’ouverture, Neymar a offert 3 services à ses partenaires et a réitéré cette performance dimanche dernier face au LOSC (7-1). Ce qui fait qu’il compte désormais 6 passes décisives en seulement 3 matchs de Ligue 1 disputés.

…au point d’aller détrôner Rothen et Di Maria ?

De quoi donner à Neymar des idées de grandeur et de réaliser une saison aussi bonne, voire meilleure que Kylian Mbappé au niveau des passes décisives en Ligue 1 que l’exercice précédent ? Pour rappel, Mbappé était proche de détrôner les 18 passes de Jérôme Rothen en 2002/2003 avec l’AS Monaco comme il l’assure alors que la LFP n’en compte que 17. L’occasion pour Rothen d’adresser en mai dernier le message suivant à Mbappé. « J’ai envoyé un message à Kylian pour lui dire de lever le pied et de s’arrêter à 17 passes. Je sais qu’il aime battre tous les records, mais celui-là, j’aimerais bien le conserver ». De son côté, en 2015/2016, Angel Di Maria avait lui aussi délivré 18 passes décisives à ses coéquipiers du PSG en Ligue 1.

Un record de passes décisives sur une saison pour Neymar ? Galtier y croit