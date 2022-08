Foot - PSG

Comme ces clubs de légende, le PSG veut entrer dans l’histoire

En l’espace des trois premières journées de championnat, le PSG a toujours pris le meilleur sur ses adversaires en remportant les matchs par l’intermédiaire de scores fleuves. L’occasion pour le vestiaire du Paris Saint-Germain de potentiellement se mettre à rêver d’une saison sans défaite en championnat, ce qui serait une première pour le club parisien, mais qui a déjà été réalisé dans l’histoire à l’étranger.

En trois matchs de Ligue 1, le PSG c’est une victoire sur la pelouse de Clermont en ouverture (5-0), une première réussie au Parc des princes (5-2) pour la réception de Montpellier et un deuxième voyage réussi dimanche à Lille (7-1). Outre les buts marqués, c’est le jeu prôné par Christophe Galtier et mis en place par ses hommes qui fait beaucoup parler en ce début de saison. Intraitables, les joueurs de l’entraîneur du PSG pourraient se mettre à rêver d’une saison sans la moindre défaite en Ligue 1. Le Parisien affirmait samedi que Christophe Galtier aurait mis au défi ses joueurs de réaliser cet exploit unique, puisqu’aucune équipe de l’élite du football français ne l’a réalisé par le passé. Cependant, Galtier a assuré ne jamais avoir évoqué cela au micro de Prime Video dimanche soir. « Peut-être que ça c’est dit dans le vestiaire entre joueurs mais il n’y a pas un membre du staff technique qui en a parlé ».

Arsenal en 2003/2004

C’est sans doute l’épopée la plus connue. Comme révélé dans un documentaire sur Arsène Wenger et Arsenal diffusé sur Canal+ , le technicien français qui officiait à Arsenal à l’époque, voulait que son groupe reste invaincu lorsque les Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pirès, Dennis Bergkamp étaient à leurs apogées. En l’espace de 38 journées, la bande d’Henry a pris le meilleur sur ses adversaires à 26 reprises en concédant 12 matchs nuls et donc 0 défaite. Un exploit jamais réalisé en Premier League et qui aurait pu être égalé en 2020, mais les Reds de Jürgen Klopp se sont inclinés à trois reprises pendant la saison. Reste à savoir si un autre club parviendra à réitérer l’exploit d’Arsenal.

La Juventus en 2011/2012

C’était il y a tout juste 10 ans. Ce qui a vraiment lancé la suprématie de la Vieille Dame . Tout juste arrivé en provenance du Milan AC, libre de tout contrat, Andrea Pirlo a été un des grands architectes de ce succès de la Juventus. La Juve a cependant fait moins bien qu’Arsenal, en enregistrant 23 victoires pour 15 matchs nuls. Comme pour Andrea Pirlo en tant que joueur, ce fut la première saison d’Antonio Conte sur le banc de la Juventus. Et de là est parti la supériorité annuelle de la Juventus en Serie A des années 2010.

L’Ajax Amsterdam en 1994/1995

L’Ajax Amsterdam était l’équipe, dans cette époque contemporaine, à avoir été la plus proche de réaliser le parcours parfait. En 2004, Arsenal a concédé 12 matchs nuls et la Juventus, 15 rencontres nulles en 2012. Néanmoins, la bande de Clarence Seedorf est parvenue à n’en concéder que 7 lors de la campagne 1994/1995. Au rayon des succès, l’Ajax a remporté 27 rencontres.



Trois grandes équipes l’ont fait dans les 30 dernières années, reste à savoir si le PSG parviendra à intégrer ce cercle très fermé.