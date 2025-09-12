PSG : «Pour l’oseille», l’énorme révélation sur la signature de Mbappé

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain en 2024 malgré une offre colossale de 180M€ du Qatar. Son choix continue d’alimenter les débats : a-t-il privilégié l’argent ou l’ambition personnelle ? Christophe Dugarry revient sur cette décision. Selon lui, l'actuelle star du Real Madrid a appris de ses erreurs.
Depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé a toujours été sous le feu des critiques. Certains le décrivaient comme obsédé par l’argent, surtout lors de sa prolongation record en 2022. Pourtant, son départ en 2024 a montré une autre facette de sa personnalité : celle d’un joueur prêt à prendre des risques pour son épanouissement sportif et personnel. L’offre du Qatar, exceptionnelle sur le plan financier, 180M€ selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, n’a finalement pas été suffisante pour le retenir.
Mbappé a prolongé pour l'argent ?
Sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur l’équilibre entre ambition et argent. Il considère que la prolongation au PSG en 2022 a pu être motivée par un aspect financier, mais que la suite a montré une autre logique. « On a souvent voulu faire passer Kylian Mbappé pour un mec qui ne pensait qu’à l’oseille… La preuve une nouvelle fois, ce n’est peut-être pas le cas. Ou peut-être qu’au départ, quand il a prolongé, ça a été le cas, et il s’est vite rendu compte que ce n’était pas la solution » a confié le champion du monde 1998.
Mbappé a changé de position
Mais depuis, Mbappé semble avoir changé de logiciel de pensée. « Je trouve que c’était quand même très courageux de la part de Kylian Mbappé aussi de vouloir partir, de dire stop à une aventure qui a quand même été une réussite et il faut le rappeler, même s’il n’y a pas eu la Ligue des Champions. Je trouve que l’égo et la fierté à un moment ont pris le dessus sur tout le reste. Ça faisait sens que Kylian Mbappé parte. La preuve aujourd’hui, c’est que le Paris Saint-Germain a réussi à gagner sans Kylian Mbappé. Donc il fallait se séparer, et à l’arrivée c’était bien pour tout le monde » a confié Dugarry.