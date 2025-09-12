PSG : «Pour l’oseille», l’énorme révélation sur la signature de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain en 2024 malgré une offre colossale de 180M€ du Qatar. Son choix continue d’alimenter les débats : a-t-il privilégié l’argent ou l’ambition personnelle ? Christophe Dugarry revient sur cette décision. Selon lui, l'actuelle star du Real Madrid a appris de ses erreurs.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé a toujours été sous le feu des critiques. Certains le décrivaient comme obsédé par l’argent, surtout lors de sa prolongation record en 2022. Pourtant, son départ en 2024 a montré une autre facette de sa personnalité : celle d’un joueur prêt à prendre des risques pour son épanouissement sportif et personnel. L’offre du Qatar, exceptionnelle sur le plan financier, 180M€ selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, n’a finalement pas été suffisante pour le retenir.

Mbappé a prolongé pour l'argent ? Sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur l’équilibre entre ambition et argent. Il considère que la prolongation au PSG en 2022 a pu être motivée par un aspect financier, mais que la suite a montré une autre logique. « On a souvent voulu faire passer Kylian Mbappé pour un mec qui ne pensait qu’à l’oseille… La preuve une nouvelle fois, ce n’est peut-être pas le cas. Ou peut-être qu’au départ, quand il a prolongé, ça a été le cas, et il s’est vite rendu compte que ce n’était pas la solution » a confié le champion du monde 1998.