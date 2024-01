PSG : Porté disparu, il va se relancer !

Axel Cornic

Depuis son arrivée, Luis Enrique a fait quelques choix discutables, mais c’est surtout la gestion de son effectif qui interroge au Paris Saint-Germain. Certains joueurs ont en effet enchainé les matchs puis disparu sans vraiment d’explication et c’est le cas de Nordi Mukiele, qui aurait pourtant pu profiter des nombreuses absences en défense.

Polyvalent, Nordi Mukiele peut jouer sur tout le front de la défense et semble donc être une pièce de choix pour n’importe quel entraineur. Luis Enrique en a profité au PSG en l’alignant à gauche, à droite et même dans l’axe... avant de ne plus compter sur lui.

« Je comprends que les joueurs ne soient pas contents, mais ça m'est égal »

Lors de la conférence de presse de ce samedi, précédant la rencontre de Coupe de France face à l’US Revel, le coach du PSG a été interrogé sur la situation de Mukiele. « C'est normal quand vous êtes dans un grand club qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J'ai un effectif exceptionnel, c'est ce qu'on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau » a déclaré Luis Enrique, avant d’ajouter : « Je comprends que les joueurs ne soient pas contents, mais ça m'est égal ».

Enfin une chance pour Nordi Mukiele ?