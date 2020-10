Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès annonce un cataclysme !

Publié le 25 octobre 2020 à 18h45 par D.M.

Pierre Ménès est revenu sur les choix de Thomas Tuchel face à Dijon. Pour le chroniqueur, les décisions de l’entraîneur illustrent les tensions avec Leonardo.

La relation entre Thomas Tuchel et Leonardo serait loin d’être idéale. L’entraîneur allemand n’avait d’ailleurs pas hésité à s’en prendre publiquement à son directeur sportif, se plaignant du manque de recrues. Finalement, Leonardo a passé la vitesse supérieure lors des derniers jours du marché des transferts et a bouclé les arrivées au PSG de Rafinha, Danilo Pereira et Moïse Kean. Les trois joueurs ont d’ailleurs été titularisés par Thomas Tuchel ce samedi face à Dijon. Positionné au poste de sentinelle face à Manchester United, Danilo Pereira a, cette fois, été placé en défense centrale à la place de Marquinhos. Quant à Moïse Kean, il a ouvert son compteur avec le PSG.

« Cette guerre ne va faire qu’une victime. Le PSG »

Moïse Kean a rendu une bonne copie, mais Thomas Tuchel a fait part de ses doutes après la rencontre : « Je suis heureux qu'il apporte ça contre Nîmes et contre Dijon. Après, c'est difficile contre Manchester United parce que c'est un autre calibre. Dans ce niveau-ci, on ne peut pas en attendre beaucoup de lui. » Une déclaration qui illustre la relation tendue entre Leonardo et l'entraîneur du PSG selon Pierre Ménès. « Danilo en défense, dénigrement de Kean. En gros tout ce que fait Leonardo c’est de la merde. Cette situation peut-elle durer longtemps ? Cette guerre ne va faire qu’une victime. Le PSG » peut-on lire sur son compte Twitter.