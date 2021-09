Foot - PSG

PSG - Polémique : DJ Snake, Phil Collins… La réaction fracassante d’Al-Khelaïfi en interne !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que la polémique autour de la chanson d'entrée sur la pelouse du Parc des Princes anime les supporters du PSG depuis plusieurs jours, Nasser Al-Khelaïfi serait monté au créneau en interne.

Il n’y a pas toujours que du bon dans le changement, et le PSG en a fait l’amère expérience ces derniers jours. Alors que Phil Collins accompagne l’entrée des joueurs parisiens depuis de nombreuses années avec son titre « Who Said I Would », le club a récemment décidé d’innover en utilisant pour la première fois le morceau « Intro » de DJ Snake lors de la réception de Strasbourg le 14 août dernier. Une erreur de la régie du Parc des Princes avait pendant un temps été envisagée, mais Fabien Allègre, directeur de la diversification du club de la capitale, a expliqué ce samedi dans les colonnes du Parisien que cela n’était pas le cas avant de se justifier : « Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l’arrivée des joueurs pour l’échauffement. J’ai eu beaucoup de retours positifs de gens qui ont apprécié le morceau. » Une décision qui a suscité de vives réactions parmi les supporters du PSG, dont DJ Snake lui-même. Mais en interne aussi, ce changement a fait parler.

Al-Khelaïfi a poussé une gueulante en interne