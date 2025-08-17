PSG - Polémique avec un journaliste : Le show Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion d'Europe et Super champion depuis mercredi, jour de victoire contre Tottenham, le PSG devrait être récompensé comme étant la meilleure équipe de la saison pendant la cérémonie du Ballon d'or le 22 septembre prochain... soirée de grâce pour Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi ? Luis Enrique a désamorcé la polémique.

« Ousmane, Ballon d'or ! ». Depuis la victoire du PSG en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier, venant conclure une saison folle au niveau du palmarès avec un triplé national pour les joueurs de Luis Enrique, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est pressenti pour remporter le Ballon d'or 2025. Que ce soit DJ Snake ou certains membres du club parisien comme Luis Enrique, Dembélé est celui qui réunit le plus de critères pour être sacré.

«Je sais que vous aimez les polémiques, vous les journalistes» La semaine dernière, Achraf Hakimi a livré une interview à Bertrand Latour pour Canal+ par le biais de laquelle il disait lui aussi mériter d'être pris en considération pour ce sacre individuel suprême. De quoi faire couler beaucoup d'encre dans la presse, mais pas faire vaciller Luis Enrique face aux médias samedi. « Je sais que vous aimez les polémiques, vous les journalistes, c'est normal. C'est une très bonne tentative ».