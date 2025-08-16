Hakimi - Dembélé : Un piège tendu à Luis Enrique, la polémique est évitée au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a peu, Achraf Hakimi a déclaré qu’il méritait le Ballon d’Or, bien que son coéquipier Ousmane Dembélé soit le grand favori de l’édition 2025. Cela a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, certains estimant la sortie médiatique du Marocain comme provocante. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique n’est pas tombé dans le piège des journalistes.

Une sortie qui a fait jaser. Au cours d’un entretien accordé à Canal + il y a quelques jours, Achraf Hakimi a affirmé qu’après son incroyable saison 2024-2025 avec le PSG, ce dernier méritait le Ballon d’Or. « Mon premier rêve était d'être footballeur pro. Le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi. J'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre », déclarait ainsi le Marocain.

Une forme de jalousie envers Dembélé au PSG ? Forcément, ces déclarations ont fait parler, à l’heure où Ousmane Dembélé est considéré comme le grand favori de l’édition 2025. Achraf Hakimi a-t-il réellement apprécié les sorties médiatiques de Luis Enrique et de Nasser Al-Khelaïfi dans lesquelles ces derniers faisaient du numéro 10 leur candidat pour la prestigieuse récompense individuelle ? Pas sûr. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique lui, n’y voit aucune polémique.