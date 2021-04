Foot - PSG

PSG : Pochettino envoie un message clair à Neymar avec le choc contre le Bayern !

Publié le 6 avril 2021 à 19h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la situation de Neymar et l'entraîneur du PSG attend une grande prestation de sa star face au Bayern Munich.

Quelques jours après l'expulsion de Neymar contre le LOSC, qui a fait polémique, Marquinhos a pris position en faveur de son compatriote. « C'est un grand joueur, il est très motivé, ce qui s'est passé, s'est passé. Demain on a besoin de grands joueurs pour faire un grand match, on ne va pas refaire l'histoire, demain c'est la Ligue des champions, on apprend de nos erreurs et on pense à ce qu'on doit faire demain », confiait le capitaine du PSG en conférence de presse. Mauricio Pochettino attend également que son attaquant rebondisse.

«J'espère que demain tout ira bien»