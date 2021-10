Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Buteur et passeur décisif vendredi soir avec le PSG contre Angers, Kylian Mbappé a renversé ce match à lui tout seul. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le faire remarquer…

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir incertain au PSG et les critiques dont il fait l’objet à cet effet, Kylian Mbappé reste l’élément le plus performant du club de la capitale en ce début de saison. Déjà auteur de 5 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, l’international français a encore marqué de son empreinte le dernier match du PSG, remporté sur le fil face à Angers au Parc des princes (2-1). Et sur son blog Pierrot le Foot , Pierre Ménès a souligné la prestation XXL de Mbappé.

« À part lui… »