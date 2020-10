Foot - PSG

PSG - Clash : Patrice Evra tacle encore le PSG !

Publié le 23 octobre 2020 à 17h15 par La rédaction

Ancien joueur de l'OM et de Manchester United, Patrice Evra a célébré la victoire des Red Devils à se manière. L'ancien latéral s'est moqué des Parisiens sur ses réseaux sociaux.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG a mal démarré sa nouvelle campagne. Dans un groupe H composé de Basaksehir, du RB Leipzig et de Manchester United, le tirage n'a pas été clément. Ce mardi, les champions de France affrontait les Red Devils pour la première journée. Et comme en 2018, les Parisiens se sont inclinés à domicile. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont trouvé la faille qu'avec un but contre-son-camp d'Anthony Martial. De quoi remettre un peu plus en cause la place du technicien allemand.

« On dépense sans compter, on fait n'importe quoi »