PSG : «Pas envie d’être là», Riolo balance sur une star

À quelques jours du choc entre le PSG et l’Inter Miami en Coupe du monde des clubs, Lionel Messi sera au centre de toutes les attentions. L’occasion pour Daniel Riolo de revenir sur son passage à Paris. Comme Loïc Tanzi avant lui, le journaliste n’a pas mâché ses mots.

Riolo clashe Messi en direct !

Un avis partagé et même durci par Daniel Riolo. Sur RMC, le journaliste a livré une analyse encore plus tranchée : « À Paris, il était mauvais. Il n’avait pas envie de jouer. Il est venu à reculons. Les supporters veulent un mec investi, et lui ne voulait pas être là. Il a offensé les fans. » Pire encore, Riolo estime que Messi n’a pas respecté le PSG : « Quand il est parti en 2023, il n’a pas hésité à baver sur le PSG. Donc oui, Messi est un joueur extraordinaire, mais son rapport à Paris est dégueulasse » a-t-il déclaré durant l'After Foot ce mercredi soir.