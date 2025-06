Mbappé - Messi : Il balance tout sur le clash au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre 2021 et 2023, Lionel Messi a connu un passage contrasté au Paris Saint-Germain. Si sa complicité avec Neymar et Kylian Mbappé ne faisait aucun doute, l’Argentin aurait en revanche affiché une certaine distance, voire du mépris, envers les jeunes du vestiaire comme Vitinha. Un comportement qui a laissé des traces en interne.

Talentueux sur le terrain, Lionel Messi pouvait aussi se montrer impitoyable en coulisses. Selon L’Équipe, l’Argentin n’a pas toujours fait preuve de bienveillance à l’égard de certains jeunes du vestiaire parisien. Il y a quelques mois, le quotidien avait rapporté notamment une remarque cinglante adressée à Vitinha : « Non seulement tu es faible, mais en plus, tu me fais mal. »