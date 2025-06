PSG : Humilié, il fait appel à Michael Jordan !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légende du basket américain et partenaire du PSG par le biais de sa Jordan Brand, Michael Jordan est une source d’inspiration pour un grand nombre d’athlètes. Le sextuple champion NBA avait une mentalité de fer et une telle volonté de gagner qu’il est un exemple dans la défaite comme Marcus Thuram l’a prouvé après le naufrage face au Paris Saint-Germain avec l’Inter.

Le 31 mai dernier, le PSG a marché sur l’Inter et s’est offert la première Ligue des champions de son histoire avec la manière (5-0). Une démonstration qui a dégoûté plusieurs joueurs du club lombard comme Denzel Dumfries et Nicolo Barella qui ont tous deux évoqués le choc émotionnel subit à Munich la soirée en question. L’Inter a échoué au stade de la finale de la C1 pour la deuxième fois en trois ans. De quoi permettre à Marcus Thuram de philosopher.

«Jordan n'avait pas échoué quand il ne gagnait pas le titre à la fin. C'est la bonne façon de voir le sport» Après un échec en Play-Offs NBA avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo avait repris un journaliste qui faisait référence à un échec total chez les Bucks. « Michael Jordan a joué 15 ans et a remporté six championnats. Les neuf autres années ont été un échec ? ». De quoi inspirer Marcus Thuram en interview avec The Athletic au téléphone du côté de Seattle pour la Coupe du monde des clubs en reprenant l’exemple Michael Jordan. « Rappelez-vous, Giannis a fait l'interview en disant que Jordan n'avait pas échoué quand il ne gagnait pas le titre à la fin. Je pense que c'est la bonne façon de voir le sport parce qu'il y a aussi le voyage. Il y a le résultat, bien sûr. Nous sommes tous des compétiteurs. Nous voulons tous gagner à la fin. Mais il y a aussi le voyage qui nous amène en finale ».