«Il faut manger de la m**de», l'électrochoc après le PSG !

Grâce à un collectif très solide mené par Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a écrit une page très importante de son histoire en remportant sa première Ligue des Champions. Et c’est notamment passé par une victoire éclatante en finale (5-0), contre une Inter qui semble avoir beaucoup de mal à s’en remettre.

Tout le monde pensait que le PSG allait avoir un peu de mal après les départs de Lionel Messi , Neymar et surtout de Kylian Mbappé . Pourtant, Paris n’a jamais semble aussi que sans ses stars ! Le travail de Luis Enrique a payé et en Italie certains en ont fait les frais, avec une Inter qui a été totalement balayée par la force offensive représenté par Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia .

« Ils doivent aussi manger un peu de m**de et bien la digérer en se regardant dans le miroir »

« Ils savent qu'ils doivent travailler plus dur et se salir aussi. Ils doivent aussi manger un peu de m**de et bien la digérer en se regardant dans le miroir » a lâché le coach nerazzurro, qui va affronter River Plate pour essayer de poursuivre l’aventure au Mondial des clubs, après avoir rencontré des grosses difficultés contre le CF Monterrey (1-1) et les Urawa Reds (2-1). « C'est agréable de voir leurs réponses malgré les moments difficiles. Ils essaient toujours de regarder leurs coéquipiers dans les yeux ».