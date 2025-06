Le vestiaire du PSG dénonce un problème !

Le PSG de Luis Enrique a remporté tous les tournois auxquels il a participé pour le moment : le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En lice pour la Coupe du Monde des clubs, l'écurie rouge et bleu va disputer les huitièmes de finale face à l'Inter Miami. Mais comme l'ont avoué plusieurs joueurs du PSG, ils ressentent de la fatigue, alors qu'ils disputent une saison interminable.

Sous la houlette de Luis Enrique , le PSG a réalisé la saison parfaite. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois le Trophée des Champions , la Ligue 1, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. Et un sacre à la Coupe du Monde des clubs serait la cerise sur le gâteau.

«On a un staff de qualité»

« Oui, il y a de la fatigue, je pense que ça se voit. Mais c’est le cas pour tout le monde, on ne se cache pas derrière ça. Si un jour on n’est pas bons, on ne cachera pas derrière la fatigue ou la quantité de matchs joués », a déclaré Vitinha en zone mixte après la victoire contre Seattle Sounders (2-0) ce lundi soir. Même son de cloche du côté de Joao Neves : « On sent de la fatigue, mais on a un staff de qualité qui nous donne toutes les clés pour bien récupérer ».