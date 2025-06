Messi - PSG : Le malaise est confirmé !

Lors de l’été 2021, le PSG avait frappé très fort sur le mercato. Le club de la capitale avait réussi à s’attacher les services de Lionel Messi, qui venait de partir libre du FC Barcelone. Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu, et les deux parties se sont séparées en 2023. Le malaise serait d’ailleurs toujours d’actualité entre les Rouge-et-Bleu et La Pulga.

Le PSG avait réalisé un très gros coup sur le mercato lors de l’été 2021. Le club de la capitale s’était attaché les services de Lionel Messi , qui venait de quitter le FC Barcelone à contre-coeur. Associé à Neymar et Kylian Mbappé , l’Argentin devait porter la formation parisienne jusqu’au sacre en Ligue des champions .

Le malaise est toujours d'actualité entre le PSG et Messi

Mais rien ne s’est jamais passé comme prévu. Comme le rapporte Le Parisien, la greffe n’a jamais pris entre Lionel Messi et le PSG. Alors qu’il va retrouver son ancienne équipe à la Coupe du monde des clubs le 29 juin, le joueur de 38 ans ne possède plus vraiment d’amis dans la capitale. Cela confirme le malaise toujours existant entre Lionel Messi et les pensionnaires de la Ligue 1.